2019-04-16T14:15:50+03:00
Общество

Tele2 приросла виртуальной АТС

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Фото: Теле2Фото: Теле2
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С 1 марта 2019 года аварийно-диспетчерские службы могут выбирать, как им регистрировать заявки на вызовы – в журнале заявок или в электронном виде. Теперь в обоих случаях необходимо использовать запись телефонного разговора, которая стала основанием выезда к месту происшествия. Для большинства УК решением стала услуга облачной телефонии.

За год количество новых клиентов, подключивших сервис «Корпоративная АТС» в Сибири, увеличилось более чем на 60%, что позитивно отразилось на выручке от облачного сервиса. Самыми активными пользователями виртуальной АТС стали бизнес-абоненты из Красноярска, Новосибирска, Омска и Барнаула, где количество новых клиентов выросло на 155%, 168%, 148% и 200% соответственно.

«Корпоративная АТС» позволяет организовать колл-центр в своем смартфоне без покупки дополнительного оборудования. Основные преимущества облачной услуги – переадресация звонков и неограниченное количество одновременно принимаемых вызовов. Платформа также позволяет записать голосовое меню, проанализировать входящий трафик и организовать переадресацию вызовов внутри компании по коротким номерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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