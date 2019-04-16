«Неположено ему на районе снимать»: в Красноярске водитель с другом украли камеру фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-16T14:00:05+03:00

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В Красноярске на улице Калинина сегодня утром, 16 апреля, был поврежден мобильный комплекс фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГИБДД города. В дежурную часть поступило сообщение, что двое молодых мужчин подъехали комплексу на автомобиле «Ниссан» и попытались прекратить его работу. В конце концов они забрали дорогостоящий прибор и скрылись с места.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703512" frameborder="0"></iframe> В Красноярске два водителя украли камеру фиксации нарушений ПДД.

Но далеко и надолго скрыться у них не получилось. Уже через несколько часов их вычислили и задержали. Ими оказались местные жители 1983 и 1991 года рождения. Оба – неоднократно судимые. Решение, что с ними делать, будет принято по результатам проверки. Отвечать за порчу казенного имущества придется по полной.

К слову, когда молодых людей спросили, зачем они это сделали, ответ был таким: «Поставили камеру снимать... неположено ему на районе снимать».

Видео пресс-службы ГИБДД Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU