2019-04-16T13:21:36+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края завели уголовное дело на виновника лесного пожара

Мужчина бросил в лесу непотушенный костер
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края завели уголовное дело на виновника лесного пожара. Фото: краевой Лесопожарный центрНа юге Красноярского края завели уголовное дело на виновника лесного пожара. Фото: краевой Лесопожарный центр
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На юге края завели уголовное дело на 45-летнего жителя деревни Вознесенка Ермаковского района. По вине мужчины, предположительно, 13 апреля выгорело более 23 гектаров леса. Тушение пожара проходило в сложных условиях – сухая погода и постоянные порывы ветра в любую минуту могли вывести ситуацию из-под контроля. Лесные пожарные более 21 часа боролись с огнем. Пришлось привлекать дополнительные силы и средства.

Найти причину возгорания всегда непросто. Но на сейчас раз удалось установить, что нигде не работающий гражданин разжигал костер в лесу, а потом ушел и не потушил его, не прикопал землей, как положено.

15 апреля в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем), санкция которой предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Следствие обратилось в суд с ходатайством посадить подозреваемого в поджоге под стражу. Прокуратура Ермаковского района поддерживает уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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