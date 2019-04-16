2019-04-16T13:08:54+03:00
Экономика

Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ и банк «Возрождение» отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Отправить средства можно на счета физических лиц. Услуга доступна во всех отделениях и в дистанционных каналах обслуживания банков.

В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и банка «Возрождение» составляет более 16,2 тысяч устройств.

«Отмена комиссии за денежные переводы между двумя банками – это важный шаг в объединении бизнеса, а также еще один способ для создания максимально комфортных условий обслуживания. Мы делаем все возможное, чтобы у клиентов не было финансовых барьеров для использования всех наших продуктов», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«В прошлом году после объединения банкоматных сетей владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом из наших банкоматов, - подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. - Решение об отмене комиссий за денежные переводы стало закономерным этапом стратегии по обеспечению свободного доступа наших клиентов к финансовым услугам как в отделениях, так и в мобильном и интернет-банках».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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