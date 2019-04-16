За три дня в Красноярске «заминировали» около 30 объектов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-16T12:31:49+03:00

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За три дня – с 13 по 15 апреля – в Красноярске злоумышленники «заминировали» около 30 различных объектов массового пребывания людей. Такую информацию озвучила антитеррористическая комиссия Красноярского края. Каждое сообщение о минировании, которое поступало в полицию, было тщательным образом отработано сотрудниками силовых и правоохранительных структур. Все сообщения оказались ложными.

В комиссии добавили, что аналогичная волна лже-минирования уже фиксировалась в январе и феврале этого года. Причем не только в Красноярске. Подобные сообщения с угрозами получали по электронной почте и по телефону школы, больницы, спортивные и культурные учреждения в десятках городах страны. Личности лже-террористов удается устанавливать, как бы они ни прятались. За этим следует уголовная ответственность.

У правоохранителей есть просьба к населению: если стали свидетелем подобного преступление, соблюдайте спокойствие и не паникуйте. Позвоните в полицию, сообщите об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU