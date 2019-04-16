СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-16T12:05:31+03:00

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В Красноярске пьяный лихач наехал на дорожного рабочего. Впоследствии заглаживать свою вину перед пострадавшим он не торопился, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этого дела.

В ночное время, будучи подшофе, водитель Toyota Corolla позволил себе сесть за руль и устроил гонки на проезжей части. Не обратил внимание, что впереди ведутся дорожные работы, а место огорожено сигнальными конусами. Один рабочий наносил разметку на пешеходном переходе – его гонщик и сбил с ног.

Мужчина получил травмы средней степени тяжести. Некоторое время провел в больнице, а потом подал в суд на лихача, потребовав 300 тысяч рублей компенсации и плюс 20 тысяч рублей на юристы. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Однако виновник происшествия проигнорировал решение суда. Видимо, решил: 30 тысяч штрафа за пьяную езду заплатил – и достаточно. Приставы арестовали его счета и 50 % зарплаты, также он не смог зарегистрировать свою недвижимость. Пришлось выплатить деньги пострадавшему до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU