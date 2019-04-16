«Утренняя ветка сирени» подарила красноярскому детскому саду Маргариту и Татьяну

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-16T11:47:16+03:00

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Два года назад в красноярском детском саду №213 (находится в Советском районе по адресу Ферганская, д. 7 а) неожиданно появились два куста сирени. А все благодаря одной из воспитанниц. Маргарита Соколовская приняла участие в конкурсе «Волшебная сирень» и победила. За ее чудесный рисунок под названием «Утренняя ветка сирени» проголосовали 626 раз. Так девочка выиграла свой «Сиреневый день»!

Напомним, «Сиреневая весна» - это проект компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске, и проходит он уже в третий раз. Всю весну в городе происходят удивительные «сиреневые истории». Но традиционно проект стартует с детского конкурса «Волшебная сирень», а финиширует «Сиреневым днем», когда в самых разных уголках города высаживают кусты сирени.

Этот рисунок принес Маргарите победу в конкурсе Фото: личный архив участницы конкурса

Так вот в честь Маргариты была названа одна из подаренных сиреней. Еще одну дети назвали Татьяной в знак уважения к директору детского сада, Татьяне Окладниковой-Кефер. Как сейчас поживает подаренная сирень?

- Сирень жива-здорова! - уверили в детском саду №213. – Зиму хорошо перенесла. В прошлом году цвела, пока только одной веточкой. Еще не разрослась. Ну а так все хорошо.

В этом году в начале июня в самых разных уголках Красноярска тоже высадят 250 кустов сирени. В том числе и на территории детских садов – победителей конкурса «Волшебная сирень». Поэтому у воспитанников красноярских садиков просто уникальная возможность подарить своему детскому саду прекрасную, благоухающую сирень.

Да уже сейчас на сайте «Комсомолки» настоящий сиреневый сад! Полюбуйтесь сами! Например, Вика Авласенко из детского сада №269 изобразила на своем рисунке прекрасную незнакомку, в руках у которой букет нежной сирени. Девочка назвала свою работу «Сиреневое настроение».

"Сиреневое настроение" Виктории Авласенко Фото: личный архив участницы конкурса

Да-да. Это особое настроение – романтичное, задумчивое, когда хочется и плакать и смеяться от нахлынувших чувств. Вот к чему приводит благоухание этих нежных сиреневых цветов.

Очень просим воспитателей помочь своих подшефным. Вам нужно сфотографировать и загрузить работы на страницу конкурса. Только не забудьте в строке ФИО указать номер детского сада, а также имя и фамилию ребенка – автора работы.

Но поторопитесь! 21 апреля - последний день приема работ на конкурс.

С 22 по 28 апреля уже стартует голосование.

30 апреля – подведение итогов.

В финал попадут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (не более 30 от каждого детского сада).

Приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. С 4 по 7 июня – вручение приза победителям (высадка сирени).

Подробности на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU