В Норильске пожилая женщина стала жертвой обмана на 700 тысяч

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-16T11:38:26+03:00

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В Норильске 73-летняя бабушка стала жертвой обмана. Она перевела мошеннику 700 тысяч рублей в надежде подзаработать. А когда поняла горькую правду, пришла писать заявление в полицию.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что неизвестный молодой человек позвонил ей по телефону и представился сотрудником некой конторы, которая ведет борьбу с некачественными лекарственными препаратами и биологическими добавками. Спросил бабушку, приобретала ли она БАДы? Женщина подумала, что речь идет о таблетках – какой же пенсионер не покупает таблетки?! И подтвердила: да, было дело.

В общем, незнакомец огорошил бабушку: ей якобы причитается огромная компенсация. Но чтобы ее получить, нужно оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. Женщина поверила и перевела 700 тысяч рублей. Компенсации, разумеется, никакой не получила. Полицейские завели уголовное дело и разыскивают причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU