В Красноярском крае пять аэропортов передали в федеральную собственность
В Красноярском крае пять аэропортов перешли в федеральную собственность. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Речь идет об аэропортах в Туре, Ванаваре, Байките, Хатанге и Енисейске. Теперь на их базе будут созданы филиалы единого ФКП «Аэропорты Красноярья».
Зачем понадобилась смена собственника? Будучи самостоятельными, каждый их этих объектов не мог полностью обеспечивать свою хозяйственную деятельность: доходы не покрывали затраты на содержание. Между тем, для северных территорий авиация является единственным транспортным сообщением и нуждается в дотациях – на ремонт и модернизацию, чтобы поддерживать материально-техническую базу на уровне требований сертификации.
Финансирование деятельности ФКП «Аэропорты Красноярья» предусмотрено в размере 1,6 миллиардов рублей ежегодно. В перечисленных выше аэропортах предусмотрен капитальный ремонт, приобретение современного оборудования и спецтранспорта, набор квалифицированных штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU