Красноярцев предупреждают: услышите сирены – не реагируйте

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-16T10:43:09+03:00

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Завтра, 17 апреля, с 13.30 до 14.00 часов в Красноярске проведут техническую проверку системы оповещения и информирования населения. Будут задействованы локальные системы оповещения, которые расположены на крупных промышленных предприятиях города – фабрике мороженого «Славица», Красноярской ТЭЦ-3, Химическом комбинате «Енисей», «Красцветмете».

Работы проводит главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города. Помимо этого пройдут сообщения по эфирному радио- и телевизионному вещанию, сетям уличного вещания на отдельных остановках городского общественного транспорта.

Что нужно делать жителям города, услышав такие сигналы? В администрации города поясняют: ничего. Главное, никакой паники. Подобные тренировки проводятся периодически. Горожан просят отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU