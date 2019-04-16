Красноярский духовой оркестр представляет новую программу

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-16T10:41:01+03:00

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20 апреля в 17.00 в Культурном центре на Высотной (пр. Свободный, 48) Красноярский духовой оркестр представит новую программу «НЕзабытые кумиры: продолжение».

Певцы, музыканты, актеры минувших, но не забытых времен… Их не называли «звёздами», их просто любили и помнят до сих пор, и время не властно над памятью. У каждого из них была своя судьба и путь в искусстве. Вадим Мулерман и Андрей Миронов, Петр Лещенко, Дин Рид, Мерилин Монро, Луи Армстронг, Майкл Джексон, Фредди Меркури и др.

Они пели «живым голосом», они дарили нам радость сопереживания на концертах, через кино и телевизионные экраны, радиоприемники и виниловые грампластинки. Всеми любимые песни, малоизвестные факты из жизни и творческого пути замечательных творцов – все это в новой программе Красноярского духового оркестра «НЕзабытые кумиры: продолжение».

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Валентина Гришина, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.

Дирижеры: Илья Богов и Виталий Троян

Программу ведёт Людмила Мазуровская

Принимайте участие в розыгрыше билетов на концерт в нашей группе ВКонтакте.

Цена билетов: 150-300 рублей.

Билеты продаются:

- в ГорДК (пр. Свободный, 48, тел. 244-56-37)

- в Доме кино (пр. Мира, 88, тел. 227-26-37)

- Online продажа: www.krasbilet.ru, www.kassy.ru, www.kassir.ru, а также в точках продаж этих касс.

Справки и бронирование билетов по тел. 294-43-79.

ИСТОЧНИК KP.RU