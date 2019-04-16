СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-16T09:23:48+03:00

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В поселке Кедровом пьяный лихач попытался скрыться от госавтоинспекторов. Погоня из этого получилась, как сказали бы любители экшена, знатная. А вот финал для автомобилиста оказался полным провалом. Все происходящее попало на камеру случайного прохожего, а затем – в социальные сети, в группу «ЧП-Красноярск». Вот что рассказывает автор видео под именем Серега Трофимов: «Я шёл просто мимо, слышу сирену, голову поворачиваю, а там погоня. Сразу не долго думал включил видео. В кадр момент разворота не попал, так как я в телефон особо не смотрел» (орфография сохранена).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703423" frameborder="0"></iframe> Под Красноярском пьяный лихач убегал от полиции и протаранил внедорожник.

Началось все с того, что наряд ДПС патрулировал улицу и обратил внимание на странный минивен. Попытались остановить, но водитель только прибавил газу. Дорожные полицейские – за ним, с мигалками и воем сирены.

Миновав перекресток на большой скорости, нарушитель понимает, что впереди дороги нет, резко разворачивает автомобиль. А затем начинает пятиться назад. И ударяет мирно припаркованный неподалеку внедорожник. Водитель джипа в шоке. Нарушителя полицейские вытащили из салона и скрутили. Теперь даже услуги гадалки не понадобятся, чтобы сказать, что впереди его ждет судьба пешехода и штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU