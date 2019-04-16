Следствие просит у красноярцев помощи в розыске пропавшей учительницы физкультуры

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-16T09:01:48+03:00

В феврале она ушла из дома и не вернулась

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Следователи Главного следственного управления СК России по краю просят помощи красноярцев в розыске безвестно пропавшей женщины. В производстве находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Такое дело заводится, если человек бесследно пропал, оно позволяет начать розыскные действия и задействовать для этого все необходимые возможности и ресурсы.

Пропавшая – Коханова Галина Владимировна, дата рождения – 1 января 1943 года. Известно, что 20 февраля 2019 года она ушла из квартиры, расположенной в переулке Маяковский, дом 19.

Приметы разыскиваемой женщины: на вид 70-76 лет, рост 160 см, среднее телосложение, плечи горизонтальные. Лицо округлое, тип монголоидный. Лоб средний, скошенный, брови дугообразные, узкие. Глаза карие. Нос среднего размера, вогнутый. Губы средние. Волосы прямые.

Всем, кому что-либо известно о Кохановой Г.В., просьба обращаться в службу дежурных следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю по телефону (391) 227-06-45.

ИСТОЧНИК KP.RU