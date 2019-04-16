В Красноярске с Семафорной вывезли 25 грузовиков мусора
Улица Семафорная – одна из самых длинных в Красноярске, проходит через три правобережных района. Жилых домов на ней немного, в основном гаражи, торговые базы, производственные помещения. Эта улица является также одной из самых грязных в городе.
После многочисленных жалоб жителей Свердловского района убраны металлические гаражи возле многоэтажек №№ 251-255. Часть гаражей владельцы демонтировали самостоятельно, оставив после себя кучи бытовых, строительных отходов, а также открытые смотровые ямы и подвалы.
И вот специалисты администрации района, управления соцзащиты, студенты и жители затеяли генеральную уборку этой территории. В течение дня было вывезено 25 «КамАЗов» мусора. В ближайшее время районные власти обсудят с жителями, как обустроить очищенную территорию.
Добавим, что в минувшей санитарной пятнице приняли участие 168 предприятий Свердловского района. А в субботу красноярцы провели два мини-субботника по уборке правобережной набережной – по обе стороны Коммунального моста.
ИСТОЧНИК KP.RU