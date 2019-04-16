2019-04-16T05:07:27+03:00
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В красноярском зоопарке тигр Бартек выбрал президента Украины

Угадайте с одного раза, кому он отдал свой голос [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском зоопарке тигр Бартек выбрал президента Украины. Стоп-кадр видеоВ красноярском зоопарке тигр Бартек выбрал президента Украины. Стоп-кадр видео
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Обитателей красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» мясом не корми, только дай за кого-нибудь проголосовать. Было дело, когда они выбирали американского президента. Теперь вот на носу выборы президента соседней Украины. Сплошные дебаты кругом, неудивительно, что и животным хочется выразить свое мнение.

В красноярском зоопарке тигр Бартек выбрал президента Украины.

На сей раз свои прогнозы «озвучил» амурский тигр Бартек. Кстати, это родной брат знаменитого тигра Амура из Приморского Сафари-парка (да, да, того самого, что подружился с козлом Тимуром). Бартек – мужчина брутальный, знает, как сыграть на камеру в наилучшем свете. Поэтому когда ему предложили сделать свой выбор, он сделал это без спешки, а с чувством, с толком, с расстановкой.

Перед Бартеком поставили две закрытые коробки. Внутри – мясо, снаружи – фотографии кандитатов: Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Несмотря на то, что «урна для голосования» с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского.

Сотрудники зоопарка просят считать это шуткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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