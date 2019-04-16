2019-04-16T04:43:06+03:00
Происшествия

В Туве утонули два ребенка, провалившись под лед

Один в Кызыле, другой – в Эрзинском районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве утонули два ребенка, провалившись под ледВ Туве утонули два ребенка, провалившись под ледФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве утонули два ребенка. Обе трагедии произошли 14 апреля, первая – в городе Кызыле, вторая – в селе Эрзин Эрзинского района. В пресс-службе тувинского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что в обоих случаях организована доследственная проверка.

Предварительно известно, что 14 апреля около 14 часов дня родители 6-летнего мальчика заметили, что его нет во дворе, где он играл с другими детьми. Соседи рассказали им, что ребенок проварился под лед на реке Каа-Хем. Тело достали из воды, но реанимация не помогла. Чтобы установить причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во втором случае 6-летний мальчик отправился играть на реку Эрзин. О том, что он провалился в воду, дети рассказали его родителям, которые вышли его искать. Тело ребенка пока не найдено, ведутся поиски. А следователи, полиция и спасатели напоминают, что сейчас очень опасный период, когда детей так и тянет на растаявший лед. Настоятельные советы родителям: не оставляйте их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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