2019-04-16T04:20:38+03:00
Спорт

Красноярск передал факел огня Универсиады Екатеринбургу

Уральский город собирается заявиться на проведение Студенческих игр 2023 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярск передал факел огня Универсиады ЕкатеринбургуКрасноярск передал факел огня Универсиады ЕкатеринбургуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярск передал факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 Уральскому федеральному университету. Мероприятие было приурочено к старту заявочной кампании Екатеринбурга на право проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года.

- Мы обязательно поддержим Екатеринбург и поделимся с оргкомитетом Студенческих игр своими знаниями, – отметила заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Стелла Алексеева. – Студенческие игры откроют большие перспективы не только для города, но и для Свердловской области в целом, а также станут стимулом для развития Уральского федерального университета.

Добавим, что в Екатеринбурге этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел 17 ноября 2018 года. Общая протяженность маршрута составила 5 000 метров. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев.

О том, станет ли Екатеринбург столицей Студенческих игр-2023, будет известно в начале июня этого года в Неаполе, там пройдет Летняя Универсиада-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярском зоопарке тигр Бартек выбрал президента Украины
В Туве утонули два ребенка, провалившись под лед
Допустил халатность: в Туве завели уголовное дело на начальника районной полиции после побега 9 заключенных
В Красноярске покажут немецкую кинохронику о Великой Отечественной войне
Весь в «шоколаде»! В Красноярске поймали наркоторговца из Чечни с крупной партией «синтетики»
Картина в 135 квадратных метров появилась на набережной в Красноярске
Надежда Кармаева приглашает на свой сольный концерт
В Красноярском крае растет поток туристов
Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас за год разбогател в 4 раза
Устроил пожар, заметая следы: СК задержал подозреваемого в гибели пожилой женщины
«Отправит ваши деньги в космос»: красноярца, создавшего космическую компанию, заподозрили в мошенничестве
В строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90 миллиардов рублей
Жителя Красноярского края арестовали на 5 суток за матерщину в суде
Угрозы о взрыве: в Красноярске эвакуировали сотрудников краевого архива
В Хакасии в республиканской больнице умер 5-летний ребенок
В Красноярске ищут подрядчиков для ремонта подпорных стен за 6 миллионов рублей
В Туве задержали четверых из 9 сбежавших из изолятора временного содержания арестантов
СМИ: в Красноярске 8-летняя школьница выпала с балкона высотки
В красноярской маршрутке душили пассажира: мужчина пришел разбираться с водителем
В Красноярском крае по вине людей горят сотни гектаров леса