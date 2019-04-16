Красноярск передал факел огня Универсиады Екатеринбургу

СЕГОДНЯ 04:20 2019-04-16T04:20:38+03:00

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Красноярск передал факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 Уральскому федеральному университету. Мероприятие было приурочено к старту заявочной кампании Екатеринбурга на право проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года.

- Мы обязательно поддержим Екатеринбург и поделимся с оргкомитетом Студенческих игр своими знаниями, – отметила заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Стелла Алексеева. – Студенческие игры откроют большие перспективы не только для города, но и для Свердловской области в целом, а также станут стимулом для развития Уральского федерального университета.

Добавим, что в Екатеринбурге этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел 17 ноября 2018 года. Общая протяженность маршрута составила 5 000 метров. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев.

О том, станет ли Екатеринбург столицей Студенческих игр-2023, будет известно в начале июня этого года в Неаполе, там пройдет Летняя Универсиада-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU