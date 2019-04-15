Допустил халатность: в Туве завели уголовное дело на начальника районной полиции после побега 9 заключенных
Новый поворот в громком деле о побеге 9 заключенных в Туве. СК возбудил уголовное дело на начальника районной полиции. Напомним, 9 арестантов ИВС в селе Кызыл-Мажалык в воскресенье, 14 апреля, совершили дерзкий побег, напав на дежурного изолятора. Его сначала придушили, а затем нанесли ему множественные резаные раны. Спустя час задержали одного за другим двух беглецов. В понедельник, по информации СК по Туве, задержаны еще двое. В следствии считают, что в инциденте есть вина полиции. Начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Задержанные арестанты ИВС в Туве.Видео: СУ СКР по Туве
- По версии следствия, и.о. начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» в нарушение требований действующих ведомственных приказов утвердил наряд на дежурные сутки 14 апреля, при этом допустил к дежурству стажера по должности дежурного группы режима ИВС, не прошедшего в установленном порядке стажировку и аттестацию, - пояснили в следствии. - В свою очередь, дежурный по ИВС во время несения службы допустил нарушение требований при выводе арестованных лиц из камер, вследствие чего двое арестованных совершили нападение на сотрудника путем удушения и нанесения множественных ножевых ранений.
Еще пятеро из сбежавших до сих пор на свободе. Идут масштабные поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU