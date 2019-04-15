2019-04-15T19:34:57+03:00
Происшествия

Допустил халатность: в Туве завели уголовное дело на начальника районной полиции после побега 9 заключенных

Полицейский допустил к службе стажера [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Задержаны после побега Фото: ориентировка МВД по ТувеЗадержаны после побега Фото: ориентировка МВД по Туве
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Новый поворот в громком деле о побеге 9 заключенных в Туве. СК возбудил уголовное дело на начальника районной полиции. Напомним, 9 арестантов ИВС в селе Кызыл-Мажалык в воскресенье, 14 апреля, совершили дерзкий побег, напав на дежурного изолятора. Его сначала придушили, а затем нанесли ему множественные резаные раны. Спустя час задержали одного за другим двух беглецов. В понедельник, по информации СК по Туве, задержаны еще двое. В следствии считают, что в инциденте есть вина полиции. Начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Задержанные арестанты ИВС в Туве.Видео: СУ СКР по Туве

- По версии следствия, и.о. начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» в нарушение требований действующих ведомственных приказов утвердил наряд на дежурные сутки 14 апреля, при этом допустил к дежурству стажера по должности дежурного группы режима ИВС, не прошедшего в установленном порядке стажировку и аттестацию, - пояснили в следствии. - В свою очередь, дежурный по ИВС во время несения службы допустил нарушение требований при выводе арестованных лиц из камер, вследствие чего двое арестованных совершили нападение на сотрудника путем удушения и нанесения множественных ножевых ранений.

Еще пятеро из сбежавших до сих пор на свободе. Идут масштабные поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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