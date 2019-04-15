2019-04-15T19:18:09+03:00
Звезды

В Красноярске покажут немецкую кинохронику о Великой Отечественной войне

В городе начался фестиваль «Сталкер»
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.
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Во вторник, 16 апреля состоится премьерный показ сразу двух документальных фильмов.

Лента «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ» – о войне глазами немецких солдат. Фильм основан на хронике Германии 30-40-50-х годов и показывает, как менялось немецкое общество. Здесь нет дикторского текста, только музыка и документальные кадры. Это рассказ о судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал причиной самой жестокой войны за всю историю человечества.

Следующий фильм «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ» 30 марта стал лауреатом Премии «Ника» как лучший неигровой фильм. Это поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского расскажет о тайне судьбы и творчества трех выдающихся кинохудожников – Сергея Параджанова, Андрея Тарковского и Александра Антипенко.

Фильмы представит режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России, многократный лауреат кинопремия «Ника», обладатель премии «Золотой орёл» Андрей ОСИПОВ («Коктебельские камешки», «Марина Цветаева. Страсти по Марине», «Забытые полёты», «Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя»).

Генеральный партнер фестиваля «Сталкер» - Фонд Михаила Прохорова. Фестивальные показы будут проходить ежедневно до 19 апреля включительно.

Где

Дом кино, пр. Мира, 88

Когда

16 апреля, 19 часов.

На все киносеансы фестиваля ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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