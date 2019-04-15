Надежда Кармаева приглашает на свой сольный концерт

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-15T14:50:18+03:00

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25 апреля состоится сольный концерт артистки Красноярского музыкального театра Надежды Кармаевой. Виола в мюзикле «Винил», Лизонька в лайт-опере «Мёртвые души», Кончита в рок-опере «Юнона» и «Авось», Бэтси в мюзикле «Как вернуть мужа» – в концерте «Первая. Настоящая» поклонники творчества артистки смогу увидеть Надежду не только в образе её героинь, но и как эстрадно-джазовую певицу. Помимо полюбившихся публике музыкальных номеров из спектаклей театра в своём первом сольном концерте артистка исполнит музыку из классических зарубежных мюзиклов, современной эстрады и кино. «Это долгожданное и очень ответственное событие, – признается Надежа Кармаева. – Иметь возможность выходить на сцену – счастье, и этим счастьем мне бы хотелось поделиться со своими зрителями.».

Событие пройдет на большой сцене театра в формате эстрадного концерта в сопровождении оркестра под управлением музыкального руководителя и главного дирижёра театра Валерия Шелепова. Вместе с Надеждой на сцену выйдет: Николай Балышев, Алексей Орлов, Валерий Бурдик, Александр Белопашинцев, Дмитрий Злобин, Рустам Исанов, Станислав Сикирин, артисты хора и балета театра, а также артисты студии современного танца «Экспрессия».

Режиссер-постановщик – Заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик, дирижёр-постановщик – Валерий Шелепов, художник-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии им.К.С.Станиславского Александр Баженов, хореографы – Анастасия Кирьянкова, Аксана Климина, Марина Суконцева, хормейстер – Ольга Ерченко, Авторы сценария – Наталья Ронская, Рустам Исанов.

25 апреля в 19:00. Подробности и билеты на сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU