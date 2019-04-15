2019-04-15T14:12:24+03:00
Экономика

В Красноярском крае растет поток туристов

В 2017 году в регионе побывали порядка 700 тысяч человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В 2017 году в регионе побывали порядка 700 тысяч человек Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяВ 2017 году в регионе побывали порядка 700 тысяч человек Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Поток туристов в Красноярский край растет год от года – таковы данные статистиков. К примеру, в 2017-м в регионе побывали более 700 тысяч человек. Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, в планах – обновление концепции развития туристской индустрии и создание новых туристических площадок и маршрутов. К слову, в прошлом году, сертифицировано 14 таких маршрутов. Кроме того, в современных условиях именно удаленность территорий может стать «фишкой».

- На планете остается все меньше территорий, где люди могут побыть наедине с первозданной природой, с ощущением, что вокруг тебя на сотни километров тайга, - отметил губернатор края Александр Усс. - Удаленность, дикая природа, возможность охоты и рыбалки – факторы привлечения туристов, это то, что касается удаленных северных районов края.

Глава региона отметил, что необходимо развивать и инфраструктуру тех направлений, куда туристы уже давно проложили тропы - Енисейск, южные территории – Минусинск, Шушенское. Здесь планируется обустроить трассы и создать зоны для кемпинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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