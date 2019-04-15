Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас за год разбогател в 4 раза

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-15T13:10:34+03:00

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Декларация о доходах, которую вместе со всеми сенаторами Совфеда опубликовал и Андрей Клишас, вызвала широкий резонанс. Во многом благодаря тому, что Андрей Клишас – тот самый сенатор, который стал автором закона о суверенном Интернете и оскорблении власти. По официальной информации портала Совета Федерации, в прошлом году ему далось заработать в 4 раза больше, чем голом ранее - 23 миллиона 473 тысячи рублей. За год до этого Клишас заработал 5,63 миллиона рублей. При этом доход его жены составил 7,2 миллиона рублей.

Андрею Клишасу принадлежит 9 земельных участков в России в 9 гектаров, дача в Швейцарии (543 квадратных метра), дом в Швейцарии (432 квадратных метра), два дома и две квартиры в России. Что касается супруги Андрея Клишаса, то у нее в собственности еще одна квартира (292,2 квадратных метров), в которой доли имеют двое несовершеннолетних детей пары. Машины у семьи нет.

Другой сенатор от региона - Валерий Семенов заработал в прошлом году 14,5 миллионов рублей. Его супруга - 289 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU