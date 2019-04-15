2019-04-15T12:40:54+03:00
Происшествия

Устроил пожар, заметая следы: СК задержал подозреваемого в гибели пожилой женщины

На теле жертвы обнаружены колото-резаные раны
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Житель Красноярска убил пожилую хозяйку квартиры и устроил пожарЖитель Красноярска убил пожилую хозяйку квартиры и устроил пожарФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

То, что поначалу казалось бытовым пожаром, обернулось жестоким убийством. В Красноярске сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пожилой женщины и недавнем пожаре на Иртышской,2. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. Но поначалу преступление выглядело, как обычный пожар.

- В ходе тушения пожара обнаружены тела 73-летней хозяйки дома и ее 45-летнего сына. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что на теле пожилой женщины имеются колото-резаные ранения в области головы и шеи, - говорят в следствии. - По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за убийство 41-летний житель Красноярска, который в этот день распивал спиртное с хозяйкой дома и ее сыном.

Причиной убийства стала ссора, и гость, взявшись за нож, несколько раз ударил женщину. Чтобы замести следы, преступник устроил пожар. Он уже признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае растет поток туристов
Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас за год разбогател в 4 раза
«Отправит ваши деньги в космос»: красноярца, создавшего космическую компанию, заподозрили в мошенничестве
В строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90 миллиардов рублей
Жителя Красноярского края арестовали на 5 суток за матерщину в суде
Угрозы о взрыве: в Красноярске эвакуировали сотрудников краевого архива
В Хакасии в республиканской больнице умер 5-летний ребенок
В Красноярске ищут подрядчиков для ремонта подпорных стен за 6 миллионов рублей
В Туве задержали четверых из 9 сбежавших из изолятора временного содержания арестантов
СМИ: в Красноярске 8-летняя школьница выпала с балкона высотки
В красноярской маршрутке душили пассажира: мужчина пришел разбираться с водителем
В Красноярском крае по вине людей горят сотни гектаров леса