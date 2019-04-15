Устроил пожар, заметая следы: СК задержал подозреваемого в гибели пожилой женщины

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-15T12:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что поначалу казалось бытовым пожаром, обернулось жестоким убийством. В Красноярске сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пожилой женщины и недавнем пожаре на Иртышской,2. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. Но поначалу преступление выглядело, как обычный пожар.

- В ходе тушения пожара обнаружены тела 73-летней хозяйки дома и ее 45-летнего сына. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что на теле пожилой женщины имеются колото-резаные ранения в области головы и шеи, - говорят в следствии. - По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за убийство 41-летний житель Красноярска, который в этот день распивал спиртное с хозяйкой дома и ее сыном.

Причиной убийства стала ссора, и гость, взявшись за нож, несколько раз ударил женщину. Чтобы замести следы, преступник устроил пожар. Он уже признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU