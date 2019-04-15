2019-04-15T12:59:50+03:00
Общество

«Отправит ваши деньги в космос»: красноярца, создавшего космическую компанию, заподозрили в мошенничестве

Русский Илон Маск в долгу не остался: хочет подать в суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: с личной страницы Максима Куликова в соцсетяхФото: с личной страницы Максима Куликова в соцсетях
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Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко усомнился в громком проекте Максима Куликова, создавшего первую в России частную космическую компанию. Максима после новости о его проекте прозвали русским Илоном Маском. Поводом для сомнений депутата стало обилие наружной рекламы «Национальной космической компании» (НКК), владельцем которой и является Куликов.

- Раньше собирали деньги под обещание дешевого жилья, потом под супер-выгодные инвестиции в сельское хозяйство. Но теперь время другое. Недвижимостью и поросятами все уже наелись, и собрать деньги под эти проекты уже сложно. Теперь надо продавать успехи Илона Маска, написал депутат в своем Фейсбуке. - Вот и пошла реклама частной космической компании, которая гарантировано оправит ваши деньги в космос, и они растворятся в бесконечности. Так сказать аферисты инновационные.

Сенченко заметил, что не против частных космических проектов, но с такого обилия рекламы, по его мнению, начинаются именно аферы.

Пост вызвал нешуточный ажиотаж, и многие разделили сомнения Сенченко. Однако Куликов ответил, что уже в ближайшее время плоды его трудов будут, как говорится, налицо.

- Наша команда покажет уже в ближайшие месяцы результаты своей работы, - говорит Максим Куликов. - В виде запуска сверхлегкой ракеты, совместно с компаниями-партнерами. Цель - вывод полезного груза, на околоземную орбиту, а именно - спутника.

Более того, Максим Куликов планирует подать на депутата в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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