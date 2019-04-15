2019-04-15T11:35:05+03:00
Экономика

В строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90 миллиардов рублей

Его построят до 2024 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90 миллиардов рублей Фото: пресс-службы правительства Красноярского краяВ строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90 миллиардов рублей Фото: пресс-службы правительства Красноярского края
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Масштабный проект, значимый не только для Красноярского края, но и для всей Енисейской Сибири, обсудили сегодня в правительстве региона. Речь о строительстве в Лесосибирске биотехнологического комплекса по переработке древесного сырья. В проект планируют инвестировать 90 миллиардов рублей. По информации пресс-службы правительства края, его возведут до 2024 года. Объемы производства впечатляют - около 700 тысяч тонн в год. Что касается экологии, то современные технологии целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) позволяют минимизировать вред окружающей среде.

- Строившиеся 40-50 лет назад ЦБК действительно загрязняли окружающую среду. Но сейчас технологии ушли вперед, - говорит Борис Дышлюк, руководитель проекта.

Вместе с тем, для Лесосибирска такое производство – определенно польза. Ведь оно принесет городу 460 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят более чем 5,4 миллиарда рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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