Жителя Красноярского края арестовали на 5 суток за матерщину в суде
Житель Играки попал под арест после того, как нецензурно высказался в здании суда. Как рассказали в Службе судебных приставов, мужчина был так недоволен приговором, что не удержал язык за зубами. Более того, остановиться не смог даже после того, как суд и приставы потребовали прекратить материться в зале суда. Тогда судья оштрафовал матершинника на 500 рублей (ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).
- Он оплачивать штраф не торопился, судебный пристав-исполнитель привлек его к административной ответственности, - рассказали в УФССП по Красноярскому краю.
Но этим дело не закончилось. Ведь штраф-то мужчина так и не уплатил. В итоге, загремел под арест на 5 суток – такое решение вынес судья. Теперь ему придется оплатить штраф с комиссией.
ИСТОЧНИК KP.RU