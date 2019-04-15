Угрозы о взрыве: в Красноярске эвакуировали сотрудников краевого архива

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-15T10:32:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Серия эвакуаций в связи с сообщениями о взрывах продолжается. Накануне в Красноярске эвакуировали сотрудников краевого архивного агентства. В адрес учреждения поступило письмо с угрозами о минировании. Известно, что сообщение на электронную почту архива отправили еще в минувшую субботу. В связи с выходными прочитали его только сегодня, после чего обратились за помощью силовиков. Те детально обследовали здание, и сотрудники вернулись к работе.

Добавим, что накануне было эвакуировано здание торгового центра «На Свободном». При осмотре здания ничего подозрительного найдено не было, рассказали в силовых структурах. Напомним, что после нового года сообщения о взрывных устройствах поступали по всей Сибири в адрес целого ряда организаций. В том числе, в школы, банки, министерства и ведомства. Все они проверяются: на место выезжают представители всех экстренных служб - кинологи с собаками, полиция и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU