2019-04-15T10:12:42+03:00
Происшествия

В Хакасии в республиканской больнице умер 5-летний ребенок

Следователи начали проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии в республиканской больнице умер 5-летний ребенокВ Хакасии в республиканской больнице умер 5-летний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии, в Республиканской детской больнице умер 5-летний ребенок. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе хакасского следственного комитета.

Предварительно известно, что ребенка доставила бригада «Скорой помощи» 13 апреля этого года. Диагноз и состояние маленького пациента не уточняются. Можно предположить, что находился он между жизнью и смертью и нуждался в экстренных мерах медицинской поддержки. Однако, несмотря на все усилия врачей, спустя час маленький пациент умер.

По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначено несколько необходимых экспертиз. Опрашиваются родные ребенка, медицинские работники, возможные свидетели. В ходе проверки будет дата оценка полноте и качеству оказанной медицинскими работниками помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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