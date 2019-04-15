2019-04-15T09:42:41+03:00
Общество

В Красноярске ищут подрядчиков для ремонта подпорных стен за 6 миллионов рублей

На эти деньги приведут в порядок 15 объектов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ищут подрядчиков для ремонта подпорных стен за 6 миллионов рублейВ Красноярске ищут подрядчиков для ремонта подпорных стен за 6 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская мэрия ищет подрядчиков для ремонта подпорных сооружений. В списке – 15 объектов. Первоначальная цена двух контрактов составляет 2 миллиона 255 тысяч и 3 миллиона 698 тысяч рублей. Информация по торгам размещена на официальном сайте госзакупок.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, в этом сезоне планируется выполнить ремонт на улице Куйбышева, там находится одна из самых протяженных подпорных конструкций в городе. Пришлось разбить работу на несколько этапов, они идут планомерно уже несколько лет. В этом году возле дома № 85 укрепят участок стены контрафорсами. У домов 85 – 87 разберут стену из блоков и сделают склон более пологим, а на откосе высадят газон.

Продолжится ремонт на Парижской Коммуны, 42. Там укрепят газоном откос и обустроит плиткой лестничный сход. На улице Крайней, 2 а, там где выход из подземного пешеходного перехода, стену отштукатурят, покрасят, а вдоль нее обустроят тротуар и перила. Стену на Железнодорожников очистят от граффити, заменят поломанную гранитную плитку, покрасят перила.

Добавим, что ремонт подпорных стен в Красноярске планомерно ведется с 2013 года. В прошлом году в городе за счет бюджета привели в порядок 47 подпорных стен. А всего в краевом центре их 291.

ИСТОЧНИК KP.RU

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