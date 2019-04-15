2019-04-15T09:18:14+03:00
Происшествия

СМИ: в Красноярске 8-летняя школьница выпала с балкона высотки

В трагедии разбираются следователи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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СМИ: в Красноярске 8-летняя школьница выпала с балкона высоткиСМИ: в Красноярске 8-летняя школьница выпала с балкона высоткиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 8-летняя школьница (по другой информации – 12-летняя) выпала с балкона высотки. Следственный комитет пока никак не комментирует случившееся, но в таких случаях всегда проводится доследственная проверка, по результатам которой возбуждается уголовное дело, либо отказ от него.

Предположительно трагедия произошла во второй половине дня накануне, 14 апреля, на улице Дмитрия Мартынова, в Покровке. Девочка позвонила в домофон чужой квартиры и попросила впустить ее под предлогом, что она якобы забыла ключ. На самом деле она не жила в этом доме, но ее впустили в подъезд. Затем школьница поднялась на лифте и вышла на балкон общего пользования. Высота здания – 17 этажей, с какого она выпала – пока неизвестно. Рядом с ней нашли школьный рюкзак. По фамилии в дневнике вышли на родителей и сообщили им о случившемся.

Следователям придется выяснить, что стало причиной трагедии, были ли у ребенка проблемы в семье, в школе или во взаимоотношениях с одноклассниками. «Комсомолка» следит за информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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