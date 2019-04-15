В красноярской маршрутке душили пассажира: мужчина пришел разбираться с водителем

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-15T08:42:18+03:00

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В красноярской маршрутке душили пассажира. Такое заявление сделал сам пострадавший в своем видео, которое появилось в социальной сети в группе «Жесть Красноярска». Судя по сбивчивому рассказу, все произошло на днях. Видимо, двое мужчин что-то не поделили между собой и один начал душить другого. К счастью, трагедии не произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703186" frameborder="0"></iframe> Разговор с экипажем автобуса.

Пострадавший сначала написал заявление в полицию, затем позвонил руководству предприятия-перевозчика. Видимо, решил самостоятельно провести расследование и приехал на конечный пункт, чтобы разыскать тот самый автобус, где все случилось. Голос за кадром сбивчиво и непонятно формирует свою просьбу водителю и кондуктору автобуса: он хочет, чтобы ему показали видео с камеры, установленной в салоне. Экипаж не понимает сути претензий, воспринимает ее на свой счет и отвечает молодому человеку в нецензурной форме.

Тем не менее, пострадавший обращается к возможным очевидцам: «Ребята может кто сегодня с 12-05 дня по номеру маршрута видел или заснял ситуацию как душили и пытались вытащить парня с автобуса прозябал откликнутся так как я считаю что сотрудники автобуса были не правы и я ищу того кто пытался это сделать...» (орфография сохранена).

ИСТОЧНИК KP.RU