В Красноярском крае по вине людей горят сотни гектаров леса

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-15T07:34:14+03:00

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В Красноярском крае начался пожароопасный сезон. И уже есть негативные последствия. За минувшие выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 16 лесных пожаров в Ужурском, Шарыповском, Новоселовском, Саянском, Курагинском, Ермаковском, Минусинском, Краснотуранском и Каратузском районах. Общая площадь возгораний составила 263,5 гектаров. Были задействованы более 250 человек и 47 единиц техники.

Что стало причиной пожаров? Ответ один: человеческий фактор. Местное население продолжает игнорировать запреты и предупреждения, поджигает сухую траву якобы для очистки полей от прошлогоднего сухостоя. В результате наносят вред лесам.

В министерстве лесного хозяйства края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на 10 часов дня 15 апреля лесных пожаров не зарегистрировано. Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено, нарушителей ждут штрафы, а за крупный ущерб – вплоть до уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU