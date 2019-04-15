2019-04-15T07:15:40+03:00
Общество

Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data

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Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб.

Схема: Tele2

Схема: Tele2

Интересно, что популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская обл.) и «Бобровый лог» (Красноярский край) находятся на 8-м и 9-м месте рейтинга.

Аналитика показала, что те курорты, где клиенты наиболее часто пользовались интернетом, также лидируют по продолжительности сделанных звонков.

При этом средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, – 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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