2019-04-15T07:11:00+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки с битой напал на маршрутку

Выбил стекло и уехал [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водитель иномарки с битой напал на маршрутку. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске водитель иномарки с битой напал на маршрутку. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске водитель иномарки с битой напал на маршрутку. Что стало причиной, пока неизвестно. Очевидцам удалось снять на телефон уже развязку этой истории. Видео появилось в популярном паблике «ЧП-Красноярск».

В Красноярске водитель иномарки с битой напал на маршрутку .

Можно предположить, что при движении случился какой-то инцидент. Вероятнее всего, два водителя не поделили дорогу. Тот, что на легковом авто, не дал автобусу 20 маршрута остановиться на остановке 4-я Дальневосточная, они затормозили чуть дальше. Затем обиженный автомобилист вылез из своей иномарки, достал из багажника биту и разбил стекло автобуса со стороны кондуктора. После этого вернул биту в свой багажник и отправился дальше.

Нападавшего наверняка призовут к ответу, ему придется компенсировать ущерб перевозчику. Однако интересно почитать комментарии пользователей соцсети. Они рассуждают, почему столько нервных граждан на дороге. Видимо, сказывается недобросовестность некоторых медицинских работников, которые выдают справки на получение водительских прав. Есть такие, врачи, которые превращают процедуру медосмотра в формальность. Добавим, что лишать потом водительских прав неуравновешенных водителей приходится уже через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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