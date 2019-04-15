«Один из самых сложных за последние годы»: в Красноярске «Тотальный диктант» написали 2 603 человека

СЕГОДНЯ 06:08 2019-04-15T06:08:38+03:00

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Самый известный в мире образовательный проект «Тотальный диктант» прошел и в Красноярске. По данным организаторов, в городе работало 52 площадки, которые приняли всех желающих проверить свой уровень русского языка. Сданы 2 603 работы. Таким образом, Красноярск остается в лидерах проекта, занимая шестую строку общемирового рейтинга. Напомним, текст для диктанта подготовил писатель Павел Басинский. И он был непростым.

- Если раньше в тексте встречалось буквально несколько слов, на которых «срезались» большинство участников, то теперь и слов таких больше, и они менее очевидны, и пунктуация тоже очень непроста, - пояснила Лидия Киселева, председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Красноярске, кандидат филологических наук.

Писали диктант везде, где только можно. Например, в аэропорту. Здесь грамотность проверяли члены экипажа Utair – одной из крупнейших российских авиакомпаний. А еще – в школах, библиотеках, исправительных учреждениях.

- Мы потеряли одну из самых крупных площадок в этом году – Сибирский федеральный университет, который впервые отказался от участия в акции. Но почти на треть обновили общий список площадок, - рассказал организатор акции «Тотальный диктант» в Красноярске Василий Дамов.

Добавим, что диктант в Красноярске прошел в девятый раз, и количество площадок, участвующих в акции, увеличивается год от года. Заслуженные «двойки», «тройки», «четверки» и «пятерки» получить можно будет после 20 апреля. Результаты будут доступны на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU