Статус Красноярска как столицы закреплен документально

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-15T05:41:21+03:00

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Точку в споре о том, столица ли Красноярск или нет поставили в горсовете города. Красноярск – действительно столица. Об этом заявила председатель Совета депутатов Наталия Фирюлина, сообщили в пресс-службе городского парламента. Добавив, что факту имеется документальное подтверждение - постановление правительства России о новой стратегии пространственного развития.

- В стране есть несколько макрорегионов, один из них Ангаро-Енисейский, объединяющий Красноярский край и Иркутскую область. В этом постановлении написано черным по белому о макрорегионе «со столицей в городе Красноярске», - цитирует Филюрина документ.

Следующим шагом, по мнению Филюриной, должно быть бюджетное закрепление статуса . Это позволит городу увеличить финансирование социальной сферы – лечебных и учебных учреждений.

Напомним, о том, что Красноярск – столица Сибири, заявил на закрытии Универсиады премьер России Дмитрий Медведев. Позже глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пока статус не закреплен документально, говорить о нем преждевременно, а у новосибирцев – свое мнение на этот счет.

ИСТОЧНИК KP.RU