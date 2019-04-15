Статус Красноярска как столицы закреплен документально
Точку в споре о том, столица ли Красноярск или нет поставили в горсовете города. Красноярск – действительно столица. Об этом заявила председатель Совета депутатов Наталия Фирюлина, сообщили в пресс-службе городского парламента. Добавив, что факту имеется документальное подтверждение - постановление правительства России о новой стратегии пространственного развития.
- В стране есть несколько макрорегионов, один из них Ангаро-Енисейский, объединяющий Красноярский край и Иркутскую область. В этом постановлении написано черным по белому о макрорегионе «со столицей в городе Красноярске», - цитирует Филюрина документ.
Следующим шагом, по мнению Филюриной, должно быть бюджетное закрепление статуса . Это позволит городу увеличить финансирование социальной сферы – лечебных и учебных учреждений.
Напомним, о том, что Красноярск – столица Сибири, заявил на закрытии Универсиады премьер России Дмитрий Медведев. Позже глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пока статус не закреплен документально, говорить о нем преждевременно, а у новосибирцев – свое мнение на этот счет.
ИСТОЧНИК KP.RU