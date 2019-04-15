В Красноярске ожидается дождливая неделя

СЕГОДНЯ 05:02 2019-04-15T05:02:21+03:00

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Предстоящая рабочая неделя в Красноярске ожидается дождливой. По данным краевого Гидрометцентра, дождик будет пробрасывать практически ежедневно, так что готовим зонтики. Впрочем, и без солнца неделя не обойдется. В понедельник, 15 апреля, ожидается небольшой дождь, сообщает ТВК. Прохладно. Столбики термометров днем поднимутся до +3 градусов, ночью опустятся до -7 градусов.

Немного потеплеет во вторник: днем ожидается до +5 градусов, ночью - до -4 градусов. Во вторник также будет кратковременный дождь. Самым теплым днем недели станет среда, 17 апреля. Днем можно будет прогуляться при довольно комфортной температуре – до +9 градусов, ночью – до -1 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. Четверг тоже будет относительно теплым: днем – до +7 градусов, ночью – до -7 градусов.

К концу рабочей недели вновь станет холоднее. В пятницу днем ожидается до +2 градусов, ночью – до -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU