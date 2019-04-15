2019-04-15T04:21:58+03:00
Общество

В Красноярске появилась «Дверь в будущее»

Проект победил в конкурсе по оформлению городских пространств «Искра»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Покровке установили «Дверь в твое будущее» - это новый арт-объект, авторами которого стала команда девушек (Алена Дегтярева, Татьяна Семенюк, Диана Савина и Александра Габдулхакова). Дверь с витой решеткой, украшенная зеленью, появилась в сквере-дендросаду. Объект победил в конкурсе по оформлению городских пространств «Искра», рассказали в администрации Красноярска.

В основу своей идеи девушки положили рассказы Алены Дегтяревой, написанные еще в 2016 году. Речь в них о том, что у каждого в жизни своя дверь в будущее, и к нему мы идем ежедневно мелкими шагами – каждый по своей дороге. К слову, конкурс по оформлению городских пространств «Искра» существует в Красноярске не первый год. В этом году еще можно отправить заявку на участие. Особенно, если у вас имеются неординарные идеи, и вы знаете, как и где их можно воплотить.

Заявки от участников ждут до 8 мая по адресу: krsk_iskra2014@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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