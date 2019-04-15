Проезд на Столбы закрыли после жалоб туристов на машины

СЕГОДНЯ 04:07 2019-04-15T06:23:43+03:00

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Просто так на кордон «Лалетино» теперь не проедешь – здесь шлагбаум, который большую часть времени опущен. Об этом рассказали посетители Столбов и подтвердили в администрации парка.

В выходные и праздничные дни шлагбаум закрыт с 8 утра и до 6 вечера. Причина в том, что на тропе много автомобилистов – от них и ограждают проезд, поскольку машины очень мешают туристам. Последние говорят, что автомобилями заставлены все обочины. К слову, с октября прошлого года здесь работает эвакуатор. Администрация «Столбов» напоминает туристам, что для желающих оставить автомобиль имеются бесплатные парковки рядом с остановкой «Турбаза» и Роевым ручьем. В выходные дни желательно использовать общественный транспорт, он вполне справляется с пассажиропотоком. К тому же в этом случае неприятных сюрпризов не будет, и эвакуатор не увезет вашу машину.

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- Да что это такое? Вы не видите, тут люди ходят? Разъездились! Пешком ходить не пробовали? – возмущаются две молодые мамочки, толкающие перед собой прогулочные коляски с малышами. Водитель в иномарке пытается их обогнать сбоку, и девушки вынуждены уступить, прижаться к другой машине, припаркованной на обочине. А навстречу им уже едет третья, ее тоже придется пропускать, потому что дорога достаточно узкая. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU