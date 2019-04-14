В Туве из-за ледохода на Енисее перекроют мост: два села окажутся без транспортного сообщения

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-14T09:53:47+03:00

В ближайшее время мост перекроют для движения транспорта Фото: ГУ МЧС Тувы

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В Туве с 20 по 30 апреля для движения транспорта перекроют мост, соединяющий два села - Кара-Хаак и Черби - с городом Кызыл. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУ МЧС Республики.

В апреле традиционно начинается интенсивный ледоход по реке Большой Енисей. В преддверии этого периода местным жителям рекомендуют заранее пополнить запасы продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных материалов и других необходимых вещей. И ни в коем случае нельзя нарушать запрет, ведь для безопасности людей и вводятся ограничительные меры.

Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, руководителям школ, больниц, дошкольных учреждений необходимо заранее провести необходимые мероприятия с учетом перекрытия транспортного сообщения через мост.

- На период перекрытия моста, транспортное сообщение можно осуществлять по объездной дороге через перевал «Ондум», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Тувы.

ИСТОЧНИК KP.RU