2019-04-14T08:37:51+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из торгового комплекса на Свободном

Полицейские обследовали здание
Ольга КОСТИНА
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Здание эвакуировали из-за подозрительного предмета Фото: ЧП-КрасноярскЗдание эвакуировали из-за подозрительного предмета Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске сегодня утром, 14 апреля, эвакуировали посетителей и работников торгового комплекса на Свободном. Очевидцы выкладывают фото и видео с места происшествия в социальных сетях. Пишут, что паники нет. Люди с пониманием отнеслись к данной ситуации. Все выходили организованно, паники не возникло. Может быть, этому способствовало то, что в такое время в торговых помещениях было мало покупателей.

- Действительно поступило сообщение о нахождении подозрительного предмета, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Полицейские обследовали торговый комплекс, но ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, стражи порядка находятся на месте происшествия.

Комментарии в соцсетях о данном происшествии, как под копирку:

«Опять что ли обострение у кого-то».

«Шутник опять пошутил».

«Весна - обострение...».

В настоящее время людям разрешили вернуться в торговый комплекс. Устанавливается личность звонившего.

«Комсомольская правда» – Красноярск следит за развитием событий.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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