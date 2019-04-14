В Красноярске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из торгового комплекса на Свободном

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-14T08:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске сегодня утром, 14 апреля, эвакуировали посетителей и работников торгового комплекса на Свободном. Очевидцы выкладывают фото и видео с места происшествия в социальных сетях. Пишут, что паники нет. Люди с пониманием отнеслись к данной ситуации. Все выходили организованно, паники не возникло. Может быть, этому способствовало то, что в такое время в торговых помещениях было мало покупателей.

- Действительно поступило сообщение о нахождении подозрительного предмета, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Полицейские обследовали торговый комплекс, но ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, стражи порядка находятся на месте происшествия.

Комментарии в соцсетях о данном происшествии, как под копирку:

«Опять что ли обострение у кого-то».

«Шутник опять пошутил».

«Весна - обострение...».

В настоящее время людям разрешили вернуться в торговый комплекс. Устанавливается личность звонившего.

«Комсомольская правда» – Красноярск следит за развитием событий.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU