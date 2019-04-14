«Каждой машине по столбу»: в Красноярске две иномарки не поделили перекресток

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-14T07:48:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске накануне, 13 апреля, две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке 78 Добровольческой Бригады – Весны. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Судя по записи, водитель автомобиля «Renault» сильно спешил. Он несколько раз перестраивался из ряда в ряд. В итоге на повороте не уступил путь автомобилю «Toyota», который двигался по главной дороге во встречном направлении. Произошло столкновение. От сильного удара обе машины вылетели на обочину, и каждая врезалась в столб.

«Резко перестроился, а вот резко повернуть не дали. И каждой машине по столбу», - написала в соцсетях красноярка Елена.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, пострадала пассажирка в автомобиле «Toyota». Женщине была оказана помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

ДТП 78 Добровольческой бригады - Весны .Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU