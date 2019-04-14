2019-04-14T06:18:04+03:00
Общество

В Красноярске на месяц изменится схема движения в районе кладбища Бадалык

Водителям следует скорректировать свой маршрут по временным дорожным знакам
Ольга КОСТИНА
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Водителям следует скорректировать свой маршрутВодителям следует скорректировать свой маршрутФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 15 апреля по 15 мая временно изменится схема движения транспорта в районе кладбища Бадалык. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, это необходимые меры в преддверии дня особого поминовения усопших - «Радоница» («Родительский день»).

В этом году православные празднуют Пасху 28 апреля. На 9 день после Светлого Воскресенья – Родительский день. В эти дни традиционно увеличивается поток желающих посетить городской погост. Поэтому просто необходимо обеспечить безопасность движения.

Для этого полудня 15 апреля до 15 мая (17.00 часов) для транспорта будет перекрыт проезд-дублер на Енисейском тракте. Автомобили не смогут заезжать на один из участков (от улицы Ремесленная до пересечения с проездом в районе строения № 33/1 на улице Енисейский тракт). Здесь временно будет организована пешеходная зона. Водителям следует ориентироваться по установленной временной дорожно-знаковой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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