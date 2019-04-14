В Красноярске участник соревнований по спортивному туризму получил серьезную травму

СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-14T06:09:24+03:00

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В окрестностях Октябрьского района Красноярска с 11 по 14 апреля в урочище «Пещерный Лог» проходят открытый чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному туризму, дистанции-спелео. На мероприятиях подобного рода всегда присутствуют спасатели.

Спортсмены показывают свое мастерство на дистанции с препятствиями, имитирующими рельеф пещер. Нужно преодолеть и высокие отвесы, и скальные узкие участки. Трассы участники обычно преодолевают как лично, так и в связке с напарником. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, накануне, 13 апреля, во время соревнований потребовалась помощь спасателей.

«Оказание первой помощи гражданину Х. (рваная рана правой руки). Помощь оказана 1 человеку», - опубликовано в сводке КГКУ «Спасатель».

Сегодня соревнования продолжаться. Будем надеяться, что все спортсмены справятся с дистанцией без травм.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ачинском районе спасатели выезжали на акваторию реки Чулым. Поступила информация, что рыбак провалился под лед. Место происшествия обследовали, но пропавшего мужчину так и не нашли.

В Дивногорске поступила информация, что утонула женщина. Но ее поиски пришлось вернуть из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU