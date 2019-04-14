Красноярск под запретом: большегрузам с 15 апреля нельзя передвигаться по городским дорогам

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-14T04:16:00+03:00

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В Красноярске на месяц вводится запрет для большегрузов на движение по городским дорогам. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

В краевом центре на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. На дорогах начнут работать передвижные и стационарные посты весового контроля.

- Такие меры ежегодно принимаются на период весенней распутицы, – пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства. - Главная цель - обеспечение сохранности дорог и дорожных сооружений. В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог.

Ограничение распространяется на грузовики с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны).

Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда. Еще один вариант - получить специальное разрешение в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ул. Калинина, 75/4, кабинет 204).

В ином случае нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение водительских прав до 6 месяцев.

СПРАВКА КП

Под исключение попадает транспорт, который задействован для перевозок, перечень которых установлен пунктами 14 и 19 «Порядка осуществления временных ограничении или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», утвержденного постановлением правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п.

ИСТОЧНИК KP.RU