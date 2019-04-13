2019-04-13T17:17:26+03:00
Происшествия

В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище

Есть подозрение, что он находится в краевом центре
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище. ОриентировкаВ Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище. Ориентировка
Изменить размер текста:

В Балахтинском районе, в селе Большие Сыры, более полугода назад пропал 16-летний подросток Антон Самодуров. 11 сентября он уехал на коне на пастбище, коня на следующий день нашли привязанным к дереву, а его самого с тех пор никто не видел.

Парня искали осенью, но безуспешно.

И вот 11 апреля полиция и следственный комитет предприняли очередную попытку найти следы Антона. Опытные волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» усилили поисковую группу. «К сожалению – не найден» - появилась строчка в официальной группе организации.

Однако в комментариях появилась информация, что похожего молодого человека видели накануне в Красноярске, якобы он просил денег у прохожих на еду. Очевидец уверяет, что запомнил его – тот был в комуфляжных штанах и берцах, как на ориентировке. Но тогда мужчина еще не знал, что парень числится в розыске, иначе бы сообщил в полицию.

Обратите внимание на ориентировку. Если кто-то видел Антона Самодурова в Красноярске, просьба, сообщите по телефонам:

- (391-48) 22-980 – полиция Балахтинского района

- 8-950-99-66-066 – волонтеры «Поиск пропавших детей – Красноярск», круглосуточно.

Волонтеры за работой. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Волонтеры за работой. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимой
В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей
Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились
В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека
«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле
В центре Красноярска авторов незаконных рекламных объявлений оштрафовали на 67 тысяч рублей
В Хакасии ветеран едва не зарезал сотрудницу пансионата
В Красноярске пожилая женщина бросилась под колеса троллейбуса
Президент России подписал указ о праздновании 400-летия города Красноярска
Слушания по храму на Баумана в Красноярске прошли со скандалом
Красноярцы могут отдать ненужные им книги тем, кому они нужны
В красноярском зоопарке у необычных обезьян родился малыш
В Красноярском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю беспомощную соседку
В Красноярском крае клещи укусили 95 человек
В Красноярске начали обрабатывать от клещей улицы и скверы
В Красноярске откроется первый в России регбийный стадион
В Красноярске елки и сосны отправили в душ
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Мать и мачеха: в Красноярском крае они не поделили ребенка
Как изменится дорожное движение в Красноярске?
Осторожно, зараза! Красноярцам предлагают бесплатно защититься от кори
На севере Красноярского края метель стала причиной массового ДТП
Красноярские осужденные впервые напишут «Тотальный диктант»
В Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок
Скандал между зелеными. В Красноярске поссорились две кофейни с близкими названиями