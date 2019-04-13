В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-13T17:17:26+03:00

Есть подозрение, что он находится в краевом центре

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В Балахтинском районе, в селе Большие Сыры, более полугода назад пропал 16-летний подросток Антон Самодуров. 11 сентября он уехал на коне на пастбище, коня на следующий день нашли привязанным к дереву, а его самого с тех пор никто не видел.

Парня искали осенью, но безуспешно.

И вот 11 апреля полиция и следственный комитет предприняли очередную попытку найти следы Антона. Опытные волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» усилили поисковую группу. «К сожалению – не найден» - появилась строчка в официальной группе организации.

Однако в комментариях появилась информация, что похожего молодого человека видели накануне в Красноярске, якобы он просил денег у прохожих на еду. Очевидец уверяет, что запомнил его – тот был в комуфляжных штанах и берцах, как на ориентировке. Но тогда мужчина еще не знал, что парень числится в розыске, иначе бы сообщил в полицию.

Обратите внимание на ориентировку. Если кто-то видел Антона Самодурова в Красноярске, просьба, сообщите по телефонам:

- (391-48) 22-980 – полиция Балахтинского района

- 8-950-99-66-066 – волонтеры «Поиск пропавших детей – Красноярск», круглосуточно.

Волонтеры за работой. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU