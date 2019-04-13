2019-04-13T14:57:41+03:00
Происшествия

В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимой

На грех сподвигли его когти электромонтера
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимойВ Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Усть-Абаканском районе Хакасии 34-летний мужчина заработал себе уголовное дело, пытаясь раздобыть денег на подарок любимой девушки. Официально он нигде не работал, но так хотелось порадовать ее на день рождения. И как-нибудь посерьезнее.

Молодой человек приехал в дачное общество с топором, взобрался на столб и топором перерубил электропровода. Потом на другом столбе, на третьем. Итого похитил несколько пролетов – сколько смог зараз унести. Дома забросил все в печь, чтобы обмотка сгорела, а на следующий день сдал цветной лом в пункт приема. Сумма ущерба от его действий составила 37 тысяч рублей, хотя получил он за лом намного меньше.

Но это еще не все, оказалось, что он причастен к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным ранее, там сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Подозреваемый пояснил: ничего бы не случилось, если бы он ни нашел когти электромонтера. Какой-то, простите, растяпа потерял, он нашел – ну и впал в грех. Теперь меру наказания за его грех определит суд – уголовное дело уже направлено на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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