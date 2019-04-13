2019-04-13T14:15:55+03:00
Происшествия

В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей

За мертвую кабаргу им грозит до 300 тысяч рублей штрафа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей. Фото пресс-службы заповедникаВ Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей. Фото пресс-службы заповедника
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Целую группу пришлось снарядить инспекторам Саяно-Шушенского заповедника и полицейским Шушенского района, чтобы найти и задержать браконьеров. Все произошло на минувшей неделе. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе заповедника.

Сначала в устье реки Хем-Теректиг инспекторы обнаружили свежие следы нарушителей, которые передвигались на лошадях. Почти 10 часов пришлось преследовать их. К вечеру обнаружили еще теплое кострище. Осторожно продвигаясь вперед, инспекторы вскоре увидели и самих браконьеров. Трое мужчин как раз готовились к ночлегу. Задерживать их по темноте не стали, это довольно опасно.

На рассвете нарушителей задержали. Это были отец и два сына, жители Тувы. У них нашли нарезное нелегальное оружие с патронами, металлические петли из троса. Такие петли нарушители выставляли на охотничьих тропах, в одной из них была найдена мертвая кабарга.

Предварительная сумма ущерба, причиненного природе, оценивается в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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