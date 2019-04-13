2019-04-13T11:53:44+03:00
Общество

Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились

Они станут общественными помощниками мэрии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились. Фото: пресс-служба администрации городаКрасноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились. Фото: пресс-служба администрации города
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Администрация города предложила красноярцам принять участие в общественном контроле во время сезона ремонта дорог, который вскоре начнется. Главная задача добровольцев – помогать профессиональным сотрудникам технического надзора. При этом не обязательно самим иметь профильные знания в сфере дорожного строительства и ремонта. Желание стать таковыми выразили 57 человек. Накануне прошла первая организационная встреча.

Добавим, что впервые такую практику применили в прошлом году. Она оказалась эффективной. Добровольцы осматривали ремонтируемые объекты, фотографировали нарушения и сообщали о недоделках в надзорное ведомство. Благодаря общественникам удалось вовремя зафиксировать и исправить больше 500 различных замечаний и нарушений. Многие из участников общественного контроля в прошлом году в этом сезоне снова решили вступить в ряды активистов.

В мэрии добавили, что будет сформирована отдельная группа, которая будет следить за обеспечением доступной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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