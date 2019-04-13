2019-04-13T10:27:42+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека

Это была пожилая женщина и ее сын
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человекаВ Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне ночью, 12 апреля, в Покровке произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В ГУ МЧС по краю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сигнал на пульт дежурного поступил в 3 часа ночи. Звонивший сообщил, что горит двухквартирный жилой дом на улице Иртышской. На место выехали 16 спасателей и 6 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, локализовать огонь удалось только в 04:28 часов.

По сообщению пресс-службы краевого следкома, во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших, это 73-летняя хозяйка дома и ее 45-летний сын. Со слов соседей, при жизни они злоупотребляли спиртными напитками. Предположительной причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Следователи проводят проверку, назначены пожарно-техническая экспертиза. По результат станет понятно, носит ли гибель людей криминальный характер и будет ли возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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